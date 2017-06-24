Курсы валют НБРБ
-
Доллар США1.9284
-
Евро2.1544
-
100 Российских рублей3.2309
-
100 Украинских гривен7.4078
-
10 Польских злотых5.089
Культура БЕЛАЗ продемонстрировал в действии программу поддержки своей молодежи
На Белорусском автомобильном заводе (БЕЛАЗ) по случаю отмечаемого сегодня Дня молодежи наглядно продемонстрировали результаты...Читать полностью
Фотогалерея
Видеогалерея
Поcледние новости
- Белорусские производители мяса отправились за опытом и партнерами в США
- На Могилевщине в садовом домике сгорел мужчина
- БЕЛАЗ продемонстрировал в действии программу поддержки своей молодежи
- Названо место Беларуси с наибольшим количеством молодого населения
- Белорусские комбайны появятся на PC, PS4 и Xbox
- В Брестском районе женщину-водителя извлекали из искореженной «шестерки»