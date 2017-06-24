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Названо место Беларуси с наибольшим количеством молодого населения
Белорусские комбайны появятся на PC, PS4 и Xbox
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Новости экономики
БЕЛАЗ продемонстрировал в действии программу поддержки своей молодежи Культура БЕЛАЗ продемонстрировал в действии программу поддержки своей молодежи

На Белорусском автомобильном заводе (БЕЛАЗ) по случаю отмечаемого сегодня Дня молодежи наглядно продемонстрировали результаты...

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